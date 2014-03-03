国际油市：亚洲柴油与航煤裂解价差低位徘徊，因更多台湾供应涌入

路透首尔3月3日 - 亚洲柴油与航煤裂解价差周一在低位持稳，行业人士称因在地区需求迟滞的情况下，有来自台湾的更多现货供应。

路透数据显示，4月柴油裂解价差基本持平，每桶较迪拜原油价格升水17.71美元，航煤裂解价差则从上周五触及的五个月低点16.33美元升至16.48美元。

台湾中油公司(CPC)标售24万桶含硫500ppm的柴油，以及最多10万桶含硫1%的柴油，4月发货。

该公司还出售30万桶4月发货的航煤。

“由于供应充裕，以及越南和中东地区的现货需求低迷，下行趋势可能还会持续一段时间，”一名交易员表示。

不过交易商预计，即将开始的炼厂停产维护将导致该地区供应收紧。

在航煤方面，一名行业消息人士称，中国航油(CAO)可能已招标购买了一些船货，价格为较新加坡FOB价每桶贴水40-50美分，不过未能支撑市场人气。

Sietco向BP出售了15万桶3月18-22日发货的含硫10ppm的柴油，较新加坡报价每桶升水70美分。(完)

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