东欧金融：标普称若有必要可能对俄罗斯和乌克兰采取评级行动

“目前还不清楚迅速发展的危机能否得以解决，”标准普尔通过电子邮件发布的声明称，“我们正在关注局势，若认为适当的话，可能将采取行动。”

标准普尔目前给予俄罗斯的主权评级为BBB，前景展望为稳定，评级较垃圾级高出两个级距；上月该评级机构将乌克兰评级下调至CCC，前景展望为负面，并警告称乌克兰有债务违约的风险。(完)