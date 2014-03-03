美国各类经济指标总览--2014/3/3

美国商务部周一公布，美国1月个人所得较前月增加0.3%，个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%。 美国商务部周一公布，美国1月建筑支出增加0.1%，至9,431亿美元，预估为下降0.5%。12月建筑支出修订后为增 加1.5%，前值为增加0.1%。 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，2月制造业增速从八个月低位反弹，受助于新订单增加。ISM表示， 2月制造业指数升至53.2，1月为51.3，此为2013年5月以来最低。2月数据强于接受路透调查的分析师的平均预期52.0 。 当前值 前次值 失业率(%) 6.6 (1月) 6.7 (12月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加11.3 (1月) 增加7.5 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (1月) 持平 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (1月) +0.1 (12月) 实质所得(%) +0.1 (1月) -0.5 (12月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (1月) 持平 (12月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.4 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) GDP平减指数(%) +1.6 (第四季修正值) +1.3 (第四季初值) 零售销售(%) -0.4 (1月) -0.1 (12月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差387.0 (12月) 逆差345.6 (11月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.3 (1月) +0.3 (12月修正值) 产能利用率(%) 78.5 (1月) 78.9 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.8 (2月22日当周) 33.6 (2月15日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字104.2 (1月) 盈余532 (12月) 领先指标(%) +0.3 (1月) 持平 (12月修正值) 个人所得(%) +0.3 (1月) 持平 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (12月) +0.2 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加187.6 (12月) 增加124 (11月修正值) 企业库存(%) +0.5 (12月) +0.4 (11月) 建筑支出(%) +0.1 (1月) +1.5 (12月修正值) 消费者信心 78.1 (2月) 79.4 (1月修正值) 房屋开工(万户) 88.0 (1月) 104.8 (12月修正值) 建筑许可(万户) 93.7 (1月) 99.1 (12月修正值) 成屋销售(万户) 462 (1月) 487 (12月修正值) 新屋销售(万户) 41.4 (12月) 44.5 (11月修正值) 工厂订单(%) -1.5 (12月) +1.5 (11月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.0 (1月) -4.2 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.0 (1月) 53.0 (12月) 供应管理协会制造业指数 53.2 (2月) 51.3 (1月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (12月) +0.5 (11月修正值) 进口物价(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 出口物价(%) +0.2 (1月) +0.4 (12月修正值) 单位劳工成本(%) -1.6 (第四季初值) -2.0 (第三季修正值) 非农业生产率(%) +3.2 (第四季初值) +3.6 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字948.4 (第三季) 赤字966.1 (第二季)