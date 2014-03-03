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市场报道 | 2014年 3月 3日 星期一 22:35 BJT

美国热股：SEC正在调查花旗集团假账问题，花旗早盘大跌

路透3月3日 - 了解情况的消息人士表示，美国证券交易委员会(SEC)正在调查花旗集团 的假账问题。此前花旗披露旗下的墨西哥Banamex部门虚假贷款问题。

在周一早盘交易中，花旗股价下跌1.89%，至47.7美元。(完)
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