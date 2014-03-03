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市场报道 | 2014年 3月 3日 星期一 22:34 BJT

美国热股：微软两名高管准备离职，该公司股价早盘下跌

路透3月3日 - 根据媒体报导，微软 两名高管Tony Bates和Tami Reller准备离职。微软前不久才任命纳德拉(Satya Nadella)为新任执行长。

在周一早盘交易中，微软下跌0.86%，至37.99美元。(完)

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(编译 于春红; 审校 李军)
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