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市场报道 | 2014年 3月 3日 星期一 22:36 BJT

美国热股：巴菲特着眼大型收购，伯克希尔哈撒韦早盘逆市上涨

路透3月3日 - 巴菲特(Warren Buffett)周六表示，他计划让伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 进行更多大型收购，以扩大业务范围。在美国经济复苏的帮助下，伯克希尔哈撒韦2013年获利创下纪录高位。

在周一早盘交易中，伯克希尔哈撒韦股价逆市上涨0.50%，至174,578美元。(完)

BR
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