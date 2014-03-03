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市场报道 | 2014年 3月 3日 星期一 22:40 BJT

美国热股：Tyco将把旗下韩国业务出售给凯雷投资集团

路透3月3日 - 消防及安全系统生产企业Tyco International 表示，将把旗下韩国安全业务以19.3亿美元出售给私募股权投资公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 。

在周一早盘交易中，Tyco股价涨0.56%，报42.45美元；凯雷投资集团下跌0.91%报35.93美元。(完)
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