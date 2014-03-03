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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 21:22 BJT

手机产业：多家业者促中国监管层为微软收购诺基亚手机业务设限--彭博

路透3月3日 - 彭博周一报导称，谷歌 和三星电子 已经要求中国监管机构保证，微软 收购诺基亚 手机业务的计划不会导致诺基亚专利授权费用上涨。

报导引述两名熟悉情况的政府官员的话称，中国手机厂商华为 与中兴 也对微软在智能手机市场的影响力增强表示担心。

政府官员表示，这几家公司要求监管当局为该交易设定条件。

官员对彭博称，中国商务部正在进行反垄断审查，可能批准此项交易。欧盟反垄断机构已于12月无条件批准了该交易。

三星和谷歌没有回应路透的置评要求。诺基亚拒绝发表评论。(完)
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