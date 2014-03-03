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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 22:04 BJT

表格：美国1月个人所得较前月增加0.3%，个人支出增加0.4%

路透3月3日 - 美国商务部周一公布：

* 1月个人所得较前月增加0.3%(预估为增加0.2%)

* 1月个人支出较前月增加0.4%(预估为增加0.1%)

* 1月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%

* 1月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)

* 1月核心PCE物价指数较上年同期上升1.1%

* 1月PCE物价指数较上年同期上升1.2%

以下为具体数据：

未经通胀调整：

1月 12月 11月

个人所得 0.3 持平 0.3

个人支出 0.4 0.1 0.5

储蓄率(%) 4.3 4.3 4.4

经通胀调整：

个人支出 0.3 -0.1 0.4

耐用品 -0.2 -2.2 1.5

非耐用品 -0.7 0.8 0.2

服务 0.8 -0.1 0.3

可支配收入 0.3 -0.2 0.1

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

1月 12月 11月

较前月变动：

PCE物价指数 0.1 0.2 0.1

核心PCE物价指数 0.1 0.1 0.1

较上年同期变动：

PCE物价指数 1.2 1.1 1.0

核心PCE物价指数 1.1 1.2 1.2

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)(完) (编译 徐文焰；审校 于春红)
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