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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 23:22 BJT

表格：美国1月建筑支出增加0.1%，预估为下降0.5%--商务部

路透3月3日 - 美国商务部周一公布，美国1月建筑支出增加0.1%，至9,431亿美元，预估为下降0.5%。12月建筑支出修订后为增加1.5%，前值为增加0.1%。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 　1月 12月 14年1月/13年1月 整体支出 　 0.1 1.5 9.3 民间支出 　 0.5 1.9 12.3 公共支出 　 -0.8 0.4 2.5(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 母红；审校 李军)
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