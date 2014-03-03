美国数据：2月制造业成长从八个月低位反弹，ISM制造业指数升至53.2

路透纽约3月3日 - 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，2月制造业增速从八个月低位反弹，受助于新订单增加。

美国供应管理协会(ISM)表示，2月制造业指数升至53.2，1月为51.3，此为2013年5月以来最低。

2月数据强于接受路透调查的分析师的平均预期52.0。

报告逆转了连续两个月成长放缓的颓势，但仍低于11月创下的2011年4月以来最高57。

上月数据疲弱是因前瞻性的新订单指数骤降所致。2月该指数从1月的51.2反弹至54.5。

数据中仍有让人保持警惕的迹象，生产分项指数从1月的54.8回落至48.2，连跌第三个月，且自2012年8月以来首次跌至50之下。就业分项指数持平在52.3。(完)

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