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债券 | 2014年 3月 4日 星期二 00:34 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.050%，投标倍数为5.02

路透华盛顿3月3日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.050 中值 0.040 低值 0.030 投资 0.051 价格 99.987361 高值得标比率 32.18% 投标倍数 5.02 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,139,400 总投标 125,469,509,400 竞争性投标得标 24,391,897,000 非竞争性投标得标 403,242,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/03/06 到期日 2014/06/05 CUSIP码 912796DA4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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