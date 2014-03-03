表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.050%，投标倍数为5.02

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿3月3日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.050 中值 0.040 低值 0.030 投资 0.051 价格 99.987361 高值得标比率 32.18% 投标倍数 5.02 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,139,400 总投标 125,469,509,400 竞争性投标得标 24,391,897,000 非竞争性投标得标 403,242,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/03/06 到期日 2014/06/05 CUSIP码 912796DA4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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