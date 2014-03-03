金属期市：期铜挫至三个月低位，因中国制造业活动降温

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
* 汇丰/Markit中国2月制造业PMI跌至七个月低位
* 现货锌较指标期锌升水，至2007年8月来最高
路透伦敦3月3日 - 伦铜周一下挫至三个月低位，此前数据显示中国2月制造业活动略为降温，且美元兑欧元上涨，因乌克兰和俄罗斯可能爆发战争。
俄罗斯总统普京周末公开表示握有向乌克兰派军的权利，令欧元承压，市场认为欧洲可能受到牵连，因为欧洲依赖俄罗斯天然气，部份天然气是经乌克兰运送的。
美元上涨，令美元计价的金属对非美国投资人来说更昂贵。
伦敦金属交易所三个月期铜 下跌0.53%，收报6,968美元，盘中低见6,944美元，此为12月3日来最低。期铜今年迄今下挫逾5%。
一份民间调查周一显示，中国2月制造业活动萎缩，巩固因中国官方报告显示制造业活动跌至八个月低位的市场忧虑。
“我们认为在过去几个月中国进口的铜大部份是用作融资的，加上中国没有在市场买入铜的需要，所以溢价下跌，”花旗分析师说。
法国兴业分析师Robin Bhar表示，期铜价格跌穿7,000美元关口后，将可能进一步下滑。
“市场波动性将上升，作空的投资人可能更有信心施加压力，”他说。
中国2月服务业活动增速为三个月来最快，交易商没有理会该数据。
“(官方制造业)指数目前在八个月来最低，只略高于50荣枯分水岭。即是说，中国经济正在降温，”德国商业银行在研究报告中说。
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，在截至2月25日一周，对冲基金和货币经理增加多头头寸10,348口，至净多头1,459口，为四周来首次出现净多头头寸。
其他金属方面，期锡 跌2.51%，收报每吨22,950美元。期铝 跌1.88%，报1,721美元。Bhar表示，在合约近几周大幅上升后，交易商很可能获利了结。
期锌 下滑0.14%，收报2,069美元。
周五现货锌CMZN0-3较指标期锌升水38美元，此为2007年8月来最高，反映实货市场供应不足。
LME锌库存为757,950吨，2007年8月为大约62,000吨。
期铅 收跌1.03%，报每吨2,113美元。期镍 升0.07%，收报14,730美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。