金属期市：期铜挫至三个月低位，因中国制造业活动降温

* 汇丰/Markit中国2月制造业PMI跌至七个月低位

* 现货锌较指标期锌升水，至2007年8月来最高

路透伦敦3月3日 - 伦铜周一下挫至三个月低位，此前数据显示中国2月制造业活动略为降温，且美元兑欧元上涨，因乌克兰和俄罗斯可能爆发战争。

俄罗斯总统普京周末公开表示握有向乌克兰派军的权利，令欧元承压，市场认为欧洲可能受到牵连，因为欧洲依赖俄罗斯天然气，部份天然气是经乌克兰运送的。

美元上涨，令美元计价的金属对非美国投资人来说更昂贵。

伦敦金属交易所三个月期铜 下跌0.53%，收报6,968美元，盘中低见6,944美元，此为12月3日来最低。期铜今年迄今下挫逾5%。

一份民间调查周一显示，中国2月制造业活动萎缩，巩固因中国官方报告显示制造业活动跌至八个月低位的市场忧虑。

“我们认为在过去几个月中国进口的铜大部份是用作融资的，加上中国没有在市场买入铜的需要，所以溢价下跌，”花旗分析师说。

法国兴业分析师Robin Bhar表示，期铜价格跌穿7,000美元关口后，将可能进一步下滑。

“市场波动性将上升，作空的投资人可能更有信心施加压力，”他说。

中国2月服务业活动增速为三个月来最快，交易商没有理会该数据。

“(官方制造业)指数目前在八个月来最低，只略高于50荣枯分水岭。即是说，中国经济正在降温，”德国商业银行在研究报告中说。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，在截至2月25日一周，对冲基金和货币经理增加多头头寸10,348口，至净多头1,459口，为四周来首次出现净多头头寸。

其他金属方面，期锡 跌2.51%，收报每吨22,950美元。期铝 跌1.88%，报1,721美元。Bhar表示，在合约近几周大幅上升后，交易商很可能获利了结。

期锌 下滑0.14%，收报2,069美元。

周五现货锌CMZN0-3较指标期锌升水38美元，此为2007年8月来最高，反映实货市场供应不足。

LME锌库存为757,950吨，2007年8月为大约62,000吨。

期铅 收跌1.03%，报每吨2,113美元。期镍 升0.07%，收报14,730美元。(完)

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