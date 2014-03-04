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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 09:45 BJT

日本数据：1月受薪者整体现金所得为三个月来首次较上年同期下滑

将消费者通胀纳入考量的实质薪资1月同比下滑1.8%，连续第七个月下降。

以下为1月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

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1月 1月 12月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 269,195 -0.2 +0.5*

每月薪资 258,364 +0.4 -0.2*

-经常性薪资 239,156 +0.1 -0.6*

-加班工资 19,208 +4.3 +5.0*

-特别加给 10,831 -14.6 +1.3* --------------------------------------------------------- 员工人数(百万人)

整体人数 46.318 +1.3 +1.1*

一般雇员 32.688 +1.2 +0.2*

兼职员工 13.630 +1.2 +3.3* --------------------------------------------------------- 注："*"代表修正值。 参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完) (编译 戴素萍/石冠兰/朱晓军；审校 张涛/侯向明)
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