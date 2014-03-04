版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 11:45 BJT

新闻稿：澳洲央行维持利率在2.5%不变,发表会议声明

展望未来，澳洲央行预计失业将进一步上升，然后触顶。

随着时间推移，增长料增强，受助于持续的低利率及汇率下降。未来两年通胀率料符合2-3%的目标。

委员会认为，货币政策在促进需求持续增长方面是适宜的，通胀结果与目标相符。

以当前迹象来看，最为审慎的做法可能是在一段时间内维持利率稳定。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐