澳新经济指标预测--3月4日-3月11日****

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月3日当周 3月4日(二) 0030 澳洲建筑许可 1月 +2.0% -2.9% 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第四季 赤字100 赤字127 0330 澳洲央行利率决议 3月 2.5% 2.5% 3月5日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.5% +2.3% GDP最终消费 -- +0.6% GDP资本支出 -- -0.2% 3月6日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 1月 +0.5% +0.5% 0030 澳洲贸易收支(亿澳元) 1月 顺差2.7 顺差4.68 商品/服务进口 -- +2.0% 商品/服务出口 -- +4.0% 3月7日(五) 暂无经济数据公布。 3月10日当周 3月10日(一) 2145 新西兰电子卡零售销售(较上月) 2月 -- -0.5% (较上年同期) -- +6.1% 3月11日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 2月 -- 正4 企业信心指数 -- 正8 3月11-12日 2330 澳洲消费者信心 3月 -- -3.0%
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。