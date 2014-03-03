重发-《综述》美国制造业和消费者支出数据暗示经济稳步改善

在另一份报告中， 商务部公布1月消费者支出增长0.4%，而12月则增长了0.1%。分析师先前预测1月数据仅增长0.1%。消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。

其中，服务方面的支出增长0.9%，是2001年10月以来的最大增幅。这可能反映了寒冷天气导致公用事业需求上升，以及奥巴马总统2010医改法案生效后保健支出增加。

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浏览建筑支出图表: link.reuters.com/xef94t

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浏览消费者支出图表: link.reuters.com/nyk56v

**自动稳定器**

疲弱的经济数据一度令人臆测，美联储可能暂停缩减购债。

但分析师指出，周一公布的数据，以及2月就业情况将有所改善的预测，使得上述情形不太可能发生。

“我们以前就一直认为，对于公用事业的较强需求将在寒冷冬季充当消费者支出的自动稳定器，”UniCredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示，“它应会驱散关于经济过度放缓的担忧。”

消费支出数据促使巴克莱把第一季经济成长年率预估上调了0.2个百分点至2%。Macroeconomic Advisers亦把预估提高了同样的幅度至1.6%。