重发-《综述》美国制造业和消费者支出数据暗示经济稳步改善

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
在另一份报告中， 商务部公布1月消费者支出增长0.4%，而12月则增长了0.1%。分析师先前预测1月数据仅增长0.1%。消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。
其中，服务方面的支出增长0.9%，是2001年10月以来的最大增幅。这可能反映了寒冷天气导致公用事业需求上升，以及奥巴马总统2010医改法案生效后保健支出增加。
浏览ISM制造业指数图表：link.reuters.com/vef94t
浏览建筑支出图表: link.reuters.com/xef94t
浏览PCE物价指数图表: link.reuters.com/qec92t
浏览消费者支出图表: link.reuters.com/nyk56v
**自动稳定器**
疲弱的经济数据一度令人臆测，美联储可能暂停缩减购债。
但分析师指出，周一公布的数据，以及2月就业情况将有所改善的预测，使得上述情形不太可能发生。
“我们以前就一直认为，对于公用事业的较强需求将在寒冷冬季充当消费者支出的自动稳定器，”UniCredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示，“它应会驱散关于经济过度放缓的担忧。”
消费支出数据促使巴克莱把第一季经济成长年率预估上调了0.2个百分点至2%。Macroeconomic Advisers亦把预估提高了同样的幅度至1.6%。
从房屋市场到工业生产以及雇聘等多方数据曾显示，美国经济在第一季初走软。去年第四季经济温和成长2.4%。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)