加拿大汇市：加元兑美元下跌，因乌克兰情势紧张

路透多伦多3月3日 - 加元周一下跌，因美元避险买盘增加，此前俄罗斯总统普京动用武力来加强对乌克兰克里米亚地区的控制。

数据显示中国2月制造业活动萎缩，为连续第三个月下滑，加重了加元的压力。加元对中国的经济发展甚为敏感。

Klarity FX主管Gareth Sylvester表示，尽管欧洲的战争显然会对全球经济带大重大冲击，但汇市尚未反映出会有很高的可能性。

“就汇市反应来看，我认为整体来说相当平静，”他表示。

加元周一缩减部分跌势，此前有数据显示，加拿大1月生产者物价指数(PPI)升幅高于预期，主要是因为加元贬值。

加元兑美元 收报1.1084加元，或0.9022美元，低于周五收盘价1.1074加元，或0.9030美元。(完)

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