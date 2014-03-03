全球外汇市场3月4日主要消息

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月4日(二)
0030 - 澳洲1月建筑许可
0030 - 澳洲第四季经常帐收支
0130 - 日本1月加班工资
0330 - 澳洲3月央行利率决议
-- - 财务大臣麻生太郎、经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开记者会
0930 - 英国2月Markit/CIPS建筑业PMI
1000 - 欧元区1月生产者物价指数(PPI)
1030 - 英国央行副总裁Jon Cunliffe就欧盟发表讲话
1245 - 美国3月1日当周ICSC/高盛连锁店销售
1355 - 美国3月1日当周Redbook连锁店销售
1445 - 美国2月纽约供应管理协会(ISM)企业活动指数
1500 - 美国3月IBD消费者信心指数
2100 - 韩国2月外汇储备
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。