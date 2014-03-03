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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 06:53 BJT

全球外汇市场3月4日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月4日(二)

0030 - 澳洲1月建筑许可

0030 - 澳洲第四季经常帐收支

0130 - 日本1月加班工资

0330 - 澳洲3月央行利率决议

-- - 财务大臣麻生太郎、经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开记者会

0930 - 英国2月Markit/CIPS建筑业PMI

1000 - 欧元区1月生产者物价指数(PPI)

1030 - 英国央行副总裁Jon Cunliffe就欧盟发表讲话

1245 - 美国3月1日当周ICSC/高盛连锁店销售

1355 - 美国3月1日当周Redbook连锁店销售

1445 - 美国2月纽约供应管理协会(ISM)企业活动指数

1500 - 美国3月IBD消费者信心指数

2100 - 韩国2月外汇储备

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
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