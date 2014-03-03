《综述》俄罗斯金融市场重挫，普京加强控制克里米亚

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
* 莫斯科股市重挫10.8%，卢布触及历史低位
* 乌克兰边境卫队称俄罗斯军队在克里米亚附近集结
* 拜登与欧盟部长们要求俄罗斯撤兵，否则将面临孤立
* 俄罗斯舰队否认向被包围的乌克兰军队发出最后通牒
* 示威者在乌克兰南部与东部挥舞俄罗斯国旗
路透莫斯科/乌克兰3月3日 - 俄罗斯周一为军事干预乌克兰付出沉重的金融代价，其股市、债券与卢布大幅下跌。总统普京派军队加强对说俄语的克里米亚地区的控制。
莫斯科股市下挫10.8%，市值挥发近600亿美元，超过了上月俄罗斯举办索契冬奥会花费的510亿美元。
俄乌关系紧张促使资金外流，俄罗斯央行投入近120亿美元的外汇储备来提振卢布。
普京周末宣布已获得出兵乌克兰的授权，以保护当地的俄罗斯利益与民众。
美国总统奥巴马称俄罗斯的行动违反了国际法和乌克兰主权，并称美国将考虑制裁行动以孤立俄罗斯。
“这对于俄罗斯来说将是代价高昂的行动。现在他们该考虑是否可以通过外交途径而不是武力来维护自己的利益，”他对记者表示。他说，普京应该让国际社会来斡旋，达成乌克兰所有各方都能接受的协议。
欧盟(EU)威胁要采取“针对性措施”，除非俄罗斯把军队撤回基地并开始与乌克兰新政府展开谈判。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)