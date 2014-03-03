《综述》俄罗斯金融市场重挫，普京加强控制克里米亚

* 莫斯科股市重挫10.8%，卢布触及历史低位

* 乌克兰边境卫队称俄罗斯军队在克里米亚附近集结

* 拜登与欧盟部长们要求俄罗斯撤兵，否则将面临孤立

* 俄罗斯舰队否认向被包围的乌克兰军队发出最后通牒

* 示威者在乌克兰南部与东部挥舞俄罗斯国旗

路透莫斯科/乌克兰3月3日 - 俄罗斯周一为军事干预乌克兰付出沉重的金融代价，其股市、债券与卢布大幅下跌。总统普京派军队加强对说俄语的克里米亚地区的控制。

莫斯科股市下挫10.8%，市值挥发近600亿美元，超过了上月俄罗斯举办索契冬奥会花费的510亿美元。

俄乌关系紧张促使资金外流，俄罗斯央行投入近120亿美元的外汇储备来提振卢布。

普京周末宣布已获得出兵乌克兰的授权，以保护当地的俄罗斯利益与民众。

美国总统奥巴马称俄罗斯的行动违反了国际法和乌克兰主权，并称美国将考虑制裁行动以孤立俄罗斯。

“这对于俄罗斯来说将是代价高昂的行动。现在他们该考虑是否可以通过外交途径而不是武力来维护自己的利益，”他对记者表示。他说，普京应该让国际社会来斡旋，达成乌克兰所有各方都能接受的协议。