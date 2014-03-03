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市场报道 | 2014年 3月 4日 星期二 06:45 BJT

****欧洲经济指标预测--3月4日-3月11日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值     
         
    3月3日当周
       
    3月4日-8日
    0800  英国Halifax房价指数(较前月)                     2月          +0.7%    +1.1%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    +7.2%    +7.3%  
    
    3月4日(二)
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        2月           63.0     64.6
    1000  欧元区PPI(较前月)                               1月          -0.1%    +0.2%
                   (较上年同期)                                        -1.3%    -0.8%
    
    3月5日(三)
    0843  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     2月          49.8      49.4 
    0848  法国Markit服务业PMI                             2月          46.9      46.9
          法国Markit综合PMI                                             --       47.6
    0853  德国Markit服务业PMI                             2月          55.4      55.4
          德国Markit综合PMI                                             --       56.1
    0858  欧元区Markit服务业PMI                           2月          51.7      51.7
          欧元区Markit综合PMI                                          52.7      52.7
    0928  英国Markit/CIPS服务业PMI                        2月          58.0      58.3
    1000  欧元区GDP(较前季)                            第四季修正值    +0.3%    +0.3%
                   (较上年同期)                                        +0.5%    +0.5%
    1000  欧元区零售销售(较前月)                          1月           --      -1.6%
                        (较上年同期)                                    --      -1.0%
    
    3月6日(四)
    0630  法国失业率                                    第四季          --       10.9%
    1100  德国工业订单                                   1月           +0.7%     -0.5%
    1200  英国央行量化宽松规模(亿英镑)                   3月            --       3,750
    1200  英国央行利率决定                                             0.50%     0.50%  
    1245  欧洲央行利率决定--指标再融资利率               3月           0.25%     0.25%
                           存款利率                                    0.00%     0.00%
    
    3月7日(五)
    0645   瑞士未经季节调整失业率                        2月           3.5%       3.5%  
                 经季节调整失业率                                      3.2%       3.2%
    0700  德国趸售物价(较前月)                           1月            --       +0.4%
                    (较上年同期)                                        --       -1.8%
    0745   法国预算收支(亿欧元)                          1月            --   赤字748.7
    0745   法国贸易收支(亿欧元)                          1月            --      逆差52 
    0815   瑞士工业订单                                 第四季          --       -2.3%
    0815   瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               2月          +0.2%      -0.3%
                             (较上年同期)                              持平      +0.1% 
    0900   意大利PPI(较前月)                             1月            --       -0.1%
                    (较上年同期)                                        --       -1.8%
    1100   德国工业生产(较前月)                          1月            --       -0.6%
    
    3月10日当周
    
    3月10日(一)
    0745   法国工业生产(较前月)                          1月            --        -0.3%
    0815   瑞士零售销售(较上年同期)                      1月            --        +2.3%
    0900   意大利工业生产(较前月)                        1月            --        -0.9%
                     (较上年同期)                                       --        -0.7%
    0930   欧元区Sentix投资者信心指数                    3月            --         13.3
    
    3月11日(二)
    0001   英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期)       2月            --       +3.90% 
    0700   德国经季节调整出口(较前月)                    1月            --        -0.9% 
               经季节调整进口(较前月)                                   --        -0.6%
               经季节调整贸易收支(亿欧元)                               --      顺差185 
    0930   英国工业生产(较前月)                          1月            --        +0.4% 
                       (较上年同期)                                     --        +1.8% 
               制造业产出(较前月)                        1月            --        +0.3% 
                         (较上年同期)                                   --        +1.5% 
    
    (完)
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