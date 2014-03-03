欧洲经济指标预测--3月4日-3月11日****

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月3日当周 3月4日-8日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 +0.7% +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.2% +7.3% 3月4日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 2月 63.0 64.6 1000 欧元区PPI(较前月) 1月 -0.1% +0.2% (较上年同期) -1.3% -0.8% 3月5日(三) 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 2月 49.8 49.4 0848 法国Markit服务业PMI 2月 46.9 46.9 法国Markit综合PMI -- 47.6 0853 德国Markit服务业PMI 2月 55.4 55.4 德国Markit综合PMI -- 56.1 0858 欧元区Markit服务业PMI 2月 51.7 51.7 欧元区Markit综合PMI 52.7 52.7 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 58.0 58.3 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 -- -1.6% (较上年同期) -- -1.0% 3月6日(四) 0630 法国失业率 第四季 -- 10.9% 1100 德国工业订单 1月 +0.7% -0.5% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 3月 -- 3,750 1200 英国央行利率决定 0.50% 0.50% 1245 欧洲央行利率决定--指标再融资利率 3月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% 3月7日(五) 0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 3.5% 3.5% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0700 德国趸售物价(较前月) 1月 -- +0.4% (较上年同期) -- -1.8% 0745 法国预算收支(亿欧元) 1月 -- 赤字748.7 0745 法国贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差52 0815 瑞士工业订单 第四季 -- -2.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.3% (较上年同期) 持平 +0.1% 0900 意大利PPI(较前月) 1月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.8% 1100 德国工业生产(较前月) 1月 -- -0.6% 3月10日当周 3月10日(一) 0745 法国工业生产(较前月) 1月 -- -0.3% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.3% 0900 意大利工业生产(较前月) 1月 -- -0.9% (较上年同期) -- -0.7% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 -- 13.3 3月11日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 2月 -- +3.90% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 -- -0.9% 经季节调整进口(较前月) -- -0.6% 经季节调整贸易收支(亿欧元) -- 顺差185 0930 英国工业生产(较前月) 1月 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.8% 制造业产出(较前月) 1月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.5% (完)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)