国际油市：油价涨至五个月高点，因乌克兰紧张局势升温

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
美国原油 结算价上涨2.33美元报每桶104.92美元，为五个半月最高结算价。盘中稍早，美国原油一度攀升至105.22高位。
布兰特原油 结算价涨2.13美元报每桶111.20美元，盘中一度涨幅达3.32美元报112.39，为12月30日以来盘中高点。
美国原油上涨提振油品价格。纽约市场取暖油期货 涨逾0.06美元，结算价报3.0805美元。RBOB汽油期货 涨逾0.04美元报每加仑3.0203美元。
"各市场都出现避险倾向，只有石油等大宗商品除外，石油市场出现供应紧张的可能性最大，“能源咨询公司Schneider Electric分析师Matt Smith说。
乌克兰最高军事官员周日说，该国已经召集所有后备军人，并下令武装军队尽速进入备战状态。美国亦威胁将从经济上孤立俄罗斯，这是俄罗斯与西方国家自冷战以来出现最严重的对峙局面。周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准向乌克兰派兵。普京公开表示握有向乌克兰派军的权利。
俄罗斯日产原油约1,040万桶，每日出口原油约为550万桶。美国政府数据显示，俄罗斯1月通过管道出口的天然气共计为158亿立方米。
克里米亚争端加深了对于俄罗斯对欧洲天然气供应的忧虑，这可能导致对取暖油等替代燃料需求的上升。不过，欧洲相对温暖的天气降低了对取暖燃料的需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/郑茵 审校 张涛)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)