国际油市：油价涨至五个月高点，因乌克兰紧张局势升温

"各市场都出现避险倾向，只有石油等大宗商品除外，石油市场出现供应紧张的可能性最大，“能源咨询公司Schneider Electric分析师Matt Smith说。

乌克兰最高军事官员周日说，该国已经召集所有后备军人，并下令武装军队尽速进入备战状态。美国亦威胁将从经济上孤立俄罗斯，这是俄罗斯与西方国家自冷战以来出现最严重的对峙局面。周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准向乌克兰派兵。普京公开表示握有向乌克兰派军的权利。