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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 07:30 BJT

国际油市：油价涨至五个月高点，因乌克兰紧张局势升温

美国原油 结算价上涨2.33美元报每桶104.92美元，为五个半月最高结算价。盘中稍早，美国原油一度攀升至105.22高位。

布兰特原油 结算价涨2.13美元报每桶111.20美元，盘中一度涨幅达3.32美元报112.39，为12月30日以来盘中高点。

美国原油上涨提振油品价格。纽约市场取暖油期货 涨逾0.06美元，结算价报3.0805美元。RBOB汽油期货 涨逾0.04美元报每加仑3.0203美元。

"各市场都出现避险倾向，只有石油等大宗商品除外，石油市场出现供应紧张的可能性最大，“能源咨询公司Schneider Electric分析师Matt Smith说。

乌克兰最高军事官员周日说，该国已经召集所有后备军人，并下令武装军队尽速进入备战状态。美国亦威胁将从经济上孤立俄罗斯，这是俄罗斯与西方国家自冷战以来出现最严重的对峙局面。周六俄罗斯议会在总统普京要求下，批准向乌克兰派兵。普京公开表示握有向乌克兰派军的权利。

俄罗斯日产原油约1,040万桶，每日出口原油约为550万桶。美国政府数据显示，俄罗斯1月通过管道出口的天然气共计为158亿立方米。

克里米亚争端加深了对于俄罗斯对欧洲天然气供应的忧虑，这可能导致对取暖油等替代燃料需求的上升。不过，欧洲相对温暖的天气降低了对取暖燃料的需求。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/郑茵 审校 张涛)
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