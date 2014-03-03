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市场报道 | 2014年 3月 4日 星期二 07:55 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月4日-3月11日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    3月3日当周
    3月4日(二)
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              3月1日当周         --       -0.6%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            3月1日当周         --       +2.9%
    1445  美国纽约ISM企业活动指数                             2月         --       622.6
    1500  美国IBD消费者信心指数                               3月         --        44.9
    
    3月5日(三)
      --  美国Markit服务业PMI                             2月终值         --        52.7
    1315  美国ADP就业报告(万人)                               2月    增加16.0   增加17.5
    1400  加拿大央行利率                                      --        1.00%      1.00% 
    1500  美国ISM非制造业指数                                 2月        53.5       54.0
              ISM非制造业企业活动指数                                    55.1       56.3
              ISM非制造业雇佣指数                                         --        56.4
              ISM非制造业新订单指数                                       --        50.9
              ISM非制造业价格指数                                         --        57.1 
    
    3月6日(四)
      --  美国ICSC月度连锁店销售                              2月         --       +3.5%
    1230  美国Challenger企业计划裁员人数(千人)                2月         --      45.107
    1330  加拿大建筑许可                                      1月       +1.0%      -4.1%
    1330  美国非农生产率环比年率                      第四季修正值      +2.5%      +3.2%
              单位劳动成本                                              -0.9%      -1.6%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                  3月1日当周       33.8       34.8
                  四周均值(万人)                                          --      33.825
              续请失业金人数(万人)                     2月22日当周      297.3      296.4
    1500  美国工厂订单                                        1月       -0.4%      -1.5%
    1500  美国1月耐久财订单                              1月修正值        --       -1.0%
             扣除运输的耐久财订单                                         --       +1.1%
             扣除国防的耐久财订单                                         --       -1.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单                                   --       +1.7%
    1500  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                       2月         --        53.6
                经季节调整的Ivey采购经理人指数                           53.5       56.8
    
    3月7日(五)
    1330  美国非农就业岗位(万个)                              2月      增加15  增加11.3
              民间就业岗位(万个)                                     增加15.4  增加14.2
              制造业就业岗位(万个)                                    增加0.5   增加2.1
              失业率                                                     6.6%      6.6%
              平均时薪                                                  +0.2%     +0.2%
              每周平均工时                                               34.4      34.4  
    1330  加拿大就业变动(万人)                                2月    增加1.50  增加2.94
                    失业率                                               7.0%      7.0%
                  就业参与率                                           66.35%    66.30%
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                            1月     逆差390   逆差387
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                              1月    逆差12.0  逆差16.6
    1530  美国ECRI经济领先指标                        2月28日当周         --      131.8       
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                              1月     增加140 增加187.6
    
    3月10日当周
    3月10日(一)
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                            2月         --      18.02
    
    3月11日(二)
    1130  美国NFIB小企业信心指数                              2月         --       94.10
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              3月8日当周         --          --
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            3月8日当周         --          --
    1400  美国批发(趸售)库存                                  1月       +0.3%      +0.3%
              趸售销售                                                  +0.3%      +0.5%    
    (完)

        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 王翔琼；审校 张涛)
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