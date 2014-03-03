《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月3日

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 67.29 -1.04 -1.52 4062031
搜狐 85.17 +0.18 +0.21 1488378
网易 67.82 -1.35 -1.95 1000887
百度 169.75 -1.18 -0.69 5157598
台湾
台湾积体电路 18.03 -0.04 -0.22 2287206
联电 2.02 +0.01 +0.50 110402
日月光 4.96 -0.01 -0.20 157438
硅品精密 6.31 -0.03 -0.47 1062178
和信超媒体 1.39 +0.04 +2.96 442168
友达 3.28 -0.05 -1.50 112014
中华电信 30.02 -0.23 -0.76 63863
台湾国际航电 53.60 -0.06 -0.11 1382458
香港
中国移动 47.77 +0.22 +0.46 261619
中国联通 13.40 +0.23 +1.75 145758
中国电信 43.57 +0.32 +0.74 24137
中芯国际 4.37 +0.12 +2.82 40221
电讯盈科 4.87 +0.13 +2.74 2400
(完)
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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