版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 07:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 67.29 -1.04 -1.52 4062031

搜狐 85.17 +0.18 +0.21 1488378

网易 67.82 -1.35 -1.95 1000887

百度 169.75 -1.18 -0.69 5157598

台湾

台湾积体电路 18.03 -0.04 -0.22 2287206

联电 2.02 +0.01 +0.50 110402

日月光 4.96 -0.01 -0.20 157438

硅品精密 6.31 -0.03 -0.47 1062178

和信超媒体 1.39 +0.04 +2.96 442168

友达 3.28 -0.05 -1.50 112014

中华电信 30.02 -0.23 -0.76 63863

台湾国际航电 53.60 -0.06 -0.11 1382458

香港

中国移动 47.77 +0.22 +0.46 261619

中国联通 13.40 +0.23 +1.75 145758

中国电信 43.57 +0.32 +0.74 24137

中芯国际 4.37 +0.12 +2.82 40221

电讯盈科 4.87 +0.13 +2.74 2400

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐