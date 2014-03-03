日韩经济指标预测--3月4日-3月11日****

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 3月3日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月4日(二) 0130 日本加班工资 1月 -- +4.6% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,483.9 3月5日(三) 暂无重要经济指标公布。 3月6日(四) 暂无重要经济指标公布。 3月7日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- +1.0 领先指标(较前月) -- +1.1 3月10日当周 3月9日(日) 2350 日本银行放贷 (较上年同期) 2月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 1月 -- -- 日本未经季节调整经常账(亿日圆) -- 赤字6,386 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.3% (环比年率) -- +1.0% 3月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- -- 3月11日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -1.9% 进口物价(较上年同期) -- -3.0% 2300 韩国失业率 2月 -- 3.2% 2350 日本企业物价指数(较前月) 2月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.4% 2350 日本企业调查指数 第一季 -- 9.7 (完)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。