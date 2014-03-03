日本个股：丰田汽车预期2014年在欧洲销售逾86.5万辆车

路透日内瓦3月3日 - 丰田汽车 一名高管周一表示，该公司预期今年在欧洲销售逾865,000辆车，高于2013年的847,530辆。

丰田汽车欧洲业务主管Didier Leroy称，该公司目标2015年在欧洲销售100万辆车，但在推动达成目标的同时也会顾及公司获利。

Leroy亦称，预期在3月底止的会计年度内，丰田在欧洲的营业利润将升高。

他指出，欧洲汽车市场复苏的情况会持续到2014年，但速度会非常缓慢。