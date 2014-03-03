日本个股：丰田汽车预期2014年在欧洲销售逾86.5万辆车

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透日内瓦3月3日 - 丰田汽车 一名高管周一表示，该公司预期今年在欧洲销售逾865,000辆车，高于2013年的847,530辆。
丰田汽车欧洲业务主管Didier Leroy称，该公司目标2015年在欧洲销售100万辆车，但在推动达成目标的同时也会顾及公司获利。
Leroy亦称，预期在3月底止的会计年度内，丰田在欧洲的营业利润将升高。
他指出，欧洲汽车市场复苏的情况会持续到2014年，但速度会非常缓慢。
丰田汽车将56个国家纳入其欧洲事业版图内，其中包括以色列和俄罗斯。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。