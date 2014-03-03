版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 07:45 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月4日至3月11日

汤森路透3月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

--------------------------------------------------------------------------------------------

04 Mar BMO Q2 2014 AutoZone Inc. 5.55 20 4.78

05 Mar 13:00 Q3 2014 Brown-Forman Corp. -- -- --

05 Mar BMO Q4 2013 PetSmart 1.21 26 1.24

06 Mar BMO Q2 2014 Costco Wholesale Corp. 1.17 26 1.10

06 Mar AMC Q3 2014 H&R Block -0.11 8 -0.22

06 Mar BMO Q1 2014 Joy Global Inc. 0.64 22 1.31

06 Mar BMO Q4 2013 The Kroger Co. 0.73 18 0.88

06 Mar BMO Q4 2013 Staples, Inc. 0.39 18 0.46

10 Mar AMC Q4 2014 Urban Outfitters, Inc. 0.55 36 0.56

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王翔琼/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐