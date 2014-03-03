《美国上市公司业绩公布日程表》--3月4日至3月11日

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
汤森路透3月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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04 Mar BMO Q2 2014 AutoZone Inc. 5.55 20 4.78
05 Mar 13:00 Q3 2014 Brown-Forman Corp. -- -- --
05 Mar BMO Q4 2013 PetSmart 1.21 26 1.24
06 Mar BMO Q2 2014 Costco Wholesale Corp. 1.17 26 1.10
06 Mar AMC Q3 2014 H&R Block -0.11 8 -0.22
06 Mar BMO Q1 2014 Joy Global Inc. 0.64 22 1.31
06 Mar BMO Q4 2013 The Kroger Co. 0.73 18 0.88
06 Mar BMO Q4 2013 Staples, Inc. 0.39 18 0.46
10 Mar AMC Q4 2014 Urban Outfitters, Inc. 0.55 36 0.56
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王翔琼/孙茉莉)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)