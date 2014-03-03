更新版 1-欧洲经济：ECB总裁德拉吉称通胀远低于目标，有陷入低位风险

* 德拉吉称欧元区通胀预期牢牢受控

* 不过通胀现在远低于目标

* 如果通胀保持低位，更难以回升到2%

* 不希望通胀预期“失控”

路透布鲁塞尔3月3日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元区通胀预期仍“远低于”欧洲央行的目标，而且通胀保持该低水平时间越长，越难回升到目标水平，。

德拉吉在向欧洲议会发布的讲话中表示，“我们对这些核心要素的可靠承诺反应在中长期通胀预期仍牢牢受控上，这与管委员在中期内保持通胀率低于、但接近2%的目标一致。”

不过，在随后的回答环节，他表示通胀可能存在陷入低位的风险。

“目前我们的通胀水平远低于2%，”德拉吉向欧洲议会经济和货币政策事务委员会表示。

“我们清楚，通胀在目前水平保持越久，在合理期限内难以升回2%的可能性就越大--换言之，通胀预期失控的可能性就会加大，我们不希望这种情况出现。”

欧元区通胀目前为0.8%，远低于欧洲央行略低于2%的目标。这令人猜测欧洲央行可能会采取政策行动，避免通缩威胁。

欧洲央行将在周四召开政策会议。但路透调查显示，预计欧洲央行不会在本次会议上降息。