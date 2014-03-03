更新版 1-欧洲经济：ECB总裁德拉吉称通胀远低于目标，有陷入低位风险

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
* 德拉吉称欧元区通胀预期牢牢受控
* 不过通胀现在远低于目标
* 如果通胀保持低位，更难以回升到2%
* 不希望通胀预期“失控”
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元区通胀预期仍“远低于”欧洲央行的目标，而且通胀保持该低水平时间越长，越难回升到目标水平，。
德拉吉在向欧洲议会发布的讲话中表示，“我们对这些核心要素的可靠承诺反应在中长期通胀预期仍牢牢受控上，这与管委员在中期内保持通胀率低于、但接近2%的目标一致。”
不过，在随后的回答环节，他表示通胀可能存在陷入低位的风险。
“目前我们的通胀水平远低于2%，”德拉吉向欧洲议会经济和货币政策事务委员会表示。
“我们清楚，通胀在目前水平保持越久，在合理期限内难以升回2%的可能性就越大--换言之，通胀预期失控的可能性就会加大，我们不希望这种情况出现。”
欧元区通胀目前为0.8%，远低于欧洲央行略低于2%的目标。这令人猜测欧洲央行可能会采取政策行动，避免通缩威胁。
欧洲央行将在周四召开政策会议。但路透调查显示，预计欧洲央行不会在本次会议上降息。
德拉吉已经指出有两种情况会引发新的政策行动：中期通胀前景恶化，以及短期货币市场“无端”收紧。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)