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市场报道 | 2014年 3月 4日 星期二 08:02 BJT

更新版 1-欧洲经济：ECB总裁德拉吉称通胀远低于目标，有陷入低位风险

上周路透调查访问78位分析师，其中有26人预期周四将降息。

德拉吉在预先准备的讲稿中称，欧元区“显然朝正确的方向迈进，玻璃杯至少已经半满了。”

但他在谈论欧元区汇率的同时，也再次提及低通胀的议题。

“汇率不是我们的政策目标，”他说。“然而，要达成物价稳定，汇率是最重要的议题，因为我们所谓的物价稳定，是指物价不大涨也不大跌。”

“因此不管通胀率距离2%很远，或者接近但低于2%，我们都是处在难以达到物价稳定的状态，”他说。

关于乌克兰紧张情势，德拉吉表示，其对欧元区经济的立即影响可能“相对有限”。

“然而，这次的地缘政治影响成面，和新兴市场或其他国家政策决定所带来的冲击全然不同，”他说。

“我认为我们应该非常密切关注情势发展。”(完) (编译 朱晓军/王冠中; 审校 孙茉莉)
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