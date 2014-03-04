更新版 1-欧洲经济：ECB总裁德拉吉称通胀远低于目标，有陷入低位风险

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
上周路透调查访问78位分析师，其中有26人预期周四将降息。
德拉吉在预先准备的讲稿中称，欧元区“显然朝正确的方向迈进，玻璃杯至少已经半满了。”
但他在谈论欧元区汇率的同时，也再次提及低通胀的议题。
“汇率不是我们的政策目标，”他说。“然而，要达成物价稳定，汇率是最重要的议题，因为我们所谓的物价稳定，是指物价不大涨也不大跌。”
“因此不管通胀率距离2%很远，或者接近但低于2%，我们都是处在难以达到物价稳定的状态，”他说。
关于乌克兰紧张情势，德拉吉表示，其对欧元区经济的立即影响可能“相对有限”。
“然而，这次的地缘政治影响成面，和新兴市场或其他国家政策决定所带来的冲击全然不同，”他说。
“我认为我们应该非常密切关注情势发展。”(完) (编译 朱晓军/王冠中; 审校 孙茉莉)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场