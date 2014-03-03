路透专访：美国若对俄罗斯采取制裁，需要欧洲的配合--美参议员Murphy

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透华盛顿3月3日 - 美国参议院欧洲问题小组主席Chris Murphy周一表示，鉴于俄罗斯对乌克兰采取的行动，国会正在考虑应对选项，包括对俄罗斯银行业进行制裁以及冻结俄公共机构和个人投资者的资产。
不过，他在接受电话采访时表示，如果欧洲不采取行动给予配合，美国对俄罗斯的制裁就不会有什么效果。
”如果欧洲继续为俄罗斯银行业以及金融寡头提供存放资金和投资的避风港，那么美国对俄制裁就不会有太大用处，“这位民主党参议员说道。
”如果美国对俄罗斯关闭经济大门而欧洲却让门依然开着，莫斯科方面的行为就不会收敛，“他说。
Murphy表示，美国有能力制裁俄罗斯国营大银行，冻结俄公共机构以及大型民间机构投资者在美国的资产，并发布旅行禁令。
”我认为俄罗斯产业界不会希望回到冷战状态，那样他们的资金就会被冻结，他们也不能(前往西方)旅行了，“Murphy说。
美国国会亦在考虑以何种方式支持乌克兰新政府。国会议员助手表示，应奥巴马总统的要求，参众两院正在讨论有关支持美国对乌克兰贷款担保的法案。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)