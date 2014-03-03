路透专访：美国若对俄罗斯采取制裁，需要欧洲的配合--美参议员Murphy

路透华盛顿3月3日 - 美国参议院欧洲问题小组主席Chris Murphy周一表示，鉴于俄罗斯对乌克兰采取的行动，国会正在考虑应对选项，包括对俄罗斯银行业进行制裁以及冻结俄公共机构和个人投资者的资产。

不过，他在接受电话采访时表示，如果欧洲不采取行动给予配合，美国对俄罗斯的制裁就不会有什么效果。

”如果欧洲继续为俄罗斯银行业以及金融寡头提供存放资金和投资的避风港，那么美国对俄制裁就不会有太大用处，“这位民主党参议员说道。

”如果美国对俄罗斯关闭经济大门而欧洲却让门依然开着，莫斯科方面的行为就不会收敛，“他说。

Murphy表示，美国有能力制裁俄罗斯国营大银行，冻结俄公共机构以及大型民间机构投资者在美国的资产，并发布旅行禁令。

”我认为俄罗斯产业界不会希望回到冷战状态，那样他们的资金就会被冻结，他们也不能(前往西方)旅行了，“Murphy说。

美国国会亦在考虑以何种方式支持乌克兰新政府。国会议员助手表示，应奥巴马总统的要求，参众两院正在讨论有关支持美国对乌克兰贷款担保的法案。(完)