中国经济：重庆拟打造内陆自贸园区，方案亮相在即--报载

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透上海3月4日 - 全国政协委员、重庆口岸管理办公室副主任王济光近日透露，重庆市政府刚刚敲定了中国（重庆）自由贸易试验园区整体方案。重庆将努力打造内陆自贸园区的典范，拟通过创新金融制度、扩大口岸开放、拓宽对外通道、完善保税功能、放宽外商准入、优化税收政策等改革措施促进投资和贸易便利化。
中国证券报周二报导称，整体方案涉及自贸园区的数个区域载体、区域与口岸结合方式、产业定位、需要申请的制度创新、政策支持等，具体内容有望在十二届全国人大二次会议开幕后揭晓。
王济光说，重庆内陆自贸园区将实行国务院和重庆市双重管理体制。涉及重庆内陆自贸园区适用法律法规及有关行政管理事项，要由国务院或国务院提请全国人大常委会进行有关建立重庆内陆自贸园区立法，或授予重庆市人大以重庆内陆自贸园区临时立法权，为自贸园区运行提供全面的法制保障。
他说，与沿海自贸区主打贸易服务业、金融等不同，重庆内陆自贸园区产业定位是发展实体经济，重在引进产业链较长产业，如IT产业与汽车产业。重庆的通用航空、智能机器人、生物医药等战略性新兴产业在加快崛起。
自贸区当然需要便捷的交通条件。他还透露，重庆正在考虑向国家申请，重庆公路口岸由二类口岸升格为一类口岸（一般一类口岸设在边境地区），经由高速公路从广西出境、连接东盟。借助公路物流大通道，将东南亚的水果、食物、木材等产品运到重庆，把重庆的机电、建材、汽摩等产品运到东南亚。 另一条重庆正在考虑打通的陆路出境方式是，从云南瑞丽出境、直抵印度洋，不用再绕道马六甲海峡，到欧洲的距离可缩短五千公里。
重庆向西开放通道已有“渝新欧”铁路。在2011年通车后，该铁路带动西部现代物流产业园建设。王济光说，可考虑将“渝新欧”大通道上升为国家战略，成为丝绸之路经济带的强力支撑，支持开通重庆-俄罗斯国际直通货运班列，批准依托重庆团结村中心站铁路口岸、设立内陆地区汽车整车进口指定口岸。
上海自贸区去年9月底已挂牌运转。据国内媒体此前报导，武汉、成都等城市亦在积极准备内陆自贸区方案，而天津、广东等沿海地区推出自贸区的呼声亦是相当高涨。（完） (发稿 林琦 审校 黄凯)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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