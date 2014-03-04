中国黄金：上海自贸区黄金国际板有望下半年推出--报载

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透上海3月4日 - 全国人大代表、上海黄金交易所理事长许罗德透露，目前上海黄金交易所正在积极推进在上海自贸区建立上海国际黄金交易中心（俗称黄金国际板），目前中国人民银行等相关监管层已经对上报草案原则同意，目前正积极完善相关细节，有望在今年下半年正式推出。
上海黄金交易所已是全球最大的黄金现货交易所。据中国证券报周二报导，上海黄金交易所将尽快在上海自贸区注册名称为“上海国际黄金交易中心”的子公司，目前正在走程序。该公司为股份公司，但当前并不会引入其他股东。 至于黄金国际板细节方面，许罗德透露，黄金国际板交易将用人民币来定价，并且引入境外投资者参与交易，相关合约包括目前上海黄金交易所中的黄金合约以及迷你黄金合约，而不同的是，目前上海黄金交易所现有黄金现货交易均为实物交割，而黄金国际板的黄金交易均为现金交割。 他表示，中国、印度对黄金需求旺盛，目前全球“西金东移”趋势非常明显，但是中国黄金市场一直是伦敦、纽约等地黄金市场的“影子市场”，中国金银市场吸纳能力占据全球一半以上，却没有价格发言权，黄金国际板用人民币定价而非美元定价，也是为了让中国在全球黄金定价中摆脱“跟随者”的角色。 许罗德还提到，目前国际上包括银行、产金企业、基金均在与上海黄金交易所沟通并有相当大的兴趣参与。境外机构参与黄金国际板也会有相应的限制，比如限仓制度，还有黄金人民币账户只能进行黄金交易，在制度设计中，不能变成热钱的管道。 据中国黄金协会最新统计数据显示，2013年中国黄金消费量首次突破1,000吨，达到1,176.40吨，同比增长41.36%。与此同时，2013年中国黄金产量达到428.163吨，同比增长6.23%，再创历史新高，连续七年位居世界第一。（完）
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路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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