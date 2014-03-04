中国黄金：上海自贸区黄金国际板有望下半年推出--报载

上海黄金交易所已是全球最大的黄金现货交易所。据中国证券报周二报导，上海黄金交易所将尽快在上海自贸区注册名称为“上海国际黄金交易中心”的子公司，目前正在走程序。该公司为股份公司，但当前并不会引入其他股东。 至于黄金国际板细节方面，许罗德透露，黄金国际板交易将用人民币来定价，并且引入境外投资者参与交易，相关合约包括目前上海黄金交易所中的黄金合约以及迷你黄金合约，而不同的是，目前上海黄金交易所现有黄金现货交易均为实物交割，而黄金国际板的黄金交易均为现金交割。 他表示，中国、印度对黄金需求旺盛，目前全球“西金东移”趋势非常明显，但是中国黄金市场一直是伦敦、纽约等地黄金市场的“影子市场”，中国金银市场吸纳能力占据全球一半以上，却没有价格发言权，黄金国际板用人民币定价而非美元定价，也是为了让中国在全球黄金定价中摆脱“跟随者”的角色。 许罗德还提到，目前国际上包括银行、产金企业、基金均在与上海黄金交易所沟通并有相当大的兴趣参与。境外机构参与黄金国际板也会有相应的限制，比如限仓制度，还有黄金人民币账户只能进行黄金交易，在制度设计中，不能变成热钱的管道。 据中国黄金协会最新统计数据显示，2013年中国黄金消费量首次突破1,000吨，达到1,176.40吨，同比增长41.36%。与此同时，2013年中国黄金产量达到428.163吨，同比增长6.23%，再创历史新高，连续七年位居世界第一。（完）