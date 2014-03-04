版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 08:27 BJT

全球金融：日财相麻生太郎称仍在搜集比特币信息，尚不确定是否涉及犯罪

路透东京3月4日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，政府仍在试图厘清导致东京比特币交易所Mt. Gox破产的原因，尚无法确定是否涉及犯罪活动。

“我们仍无法明确了解情况，”麻生太郎在内阁会议后答覆记者问题时表示。“我们还不知道是否为犯罪活动，或只是偷窃行为。”(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐