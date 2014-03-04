《香港报摘》--经济日报3月4日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 要闻版头条：
--乌克兰战争迫在眉睫与北韩再次试射导弹，令地缘政局紧张升温，环球股市急挫，俄罗斯为首新兴股滙首当其冲。俄股跌近12%冠全球，卢布创新低，央行大幅加息挽狂澜。
* 其他：
--香港政府加紧卖地，本月底会「一口气」推出6幅住宅地招标，可建逾4,200伙，估值共达160亿港元，其中两幅由天水围长者屋改建的私人住宅，会加建单位至2,470伙。
--外围市况波动，加上此前新股表现叫人失望，新股气氛即时转冷。海昌控股 公开招股现大额抽飞，孖展认购额单日大减一半，或逾26亿港元。
--万科 昨公布，B股转H股介绍上市申请已获中证监批准，惟提供给股东的现金对价选择，由去年1月公布的每股13.13港元，降至12.91港元，较昨日收市价11.25港元溢价约15%。
--汉能太阳能 发盈喜，料去年纯利按年增加超过50%。公司指出，去年财政收入增加、毛利率因技术改良而提升、税项及其他经营开支占收入比率下跌，带动去年业绩增长。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A