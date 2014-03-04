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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报3月4日

* 要闻版头条：

--乌克兰战争迫在眉睫与北韩再次试射导弹，令地缘政局紧张升温，环球股市急挫，俄罗斯为首新兴股滙首当其冲。俄股跌近12%冠全球，卢布创新低，央行大幅加息挽狂澜。

* 其他：

--香港政府加紧卖地，本月底会「一口气」推出6幅住宅地招标，可建逾4,200伙，估值共达160亿港元，其中两幅由天水围长者屋改建的私人住宅，会加建单位至2,470伙。

--外围市况波动，加上此前新股表现叫人失望，新股气氛即时转冷。海昌控股 公开招股现大额抽飞，孖展认购额单日大减一半，或逾26亿港元。

--万科 昨公布，B股转H股介绍上市申请已获中证监批准，惟提供给股东的现金对价选择，由去年1月公布的每股13.13港元，降至12.91港元，较昨日收市价11.25港元溢价约15%。

--汉能太阳能 发盈喜，料去年纯利按年增加超过50%。公司指出，去年财政收入增加、毛利率因技术改良而提升、税项及其他经营开支占收入比率下跌，带动去年业绩增长。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
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