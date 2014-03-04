《香港报摘》--信报3月4日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 要闻版头条：
--财政司司长曾俊华上周在《财政预算案》引述「长远财政计划工作小组」报告，警告最快7年后本港因人口老化等因素将出现结构性赤字。小组昨天发表正式报告，指假如民生开支增长速度维持回归以来的每年平均约3%幅度，逾9,000亿港元财政储备将于十四年后耗尽。
* 其他：
--英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱逾7.21亿港元，昨天在区域法院被裁定5项洗黑钱罪名全部成立，周五判刑，届时将由辩方先行求情，期间杨家诚要还柙看管。
--新鸿基地产 上周五突然建议发行红利认股权证，大股东郭氏家族表明将行使认购权，但市场人士仍对新地逾20年后再次发行红利认购权感意外。瑞银、高盛等多间大行分别下调新地目标价；瑞银定目标价为103.5港元，下调幅度达2%。
--香港1月零售销售额按年增长14.5%，至545.99亿港元，较往年1月份佳，销售量按年增长16.8%。香港零售管理协会主席麦瑞琼表示，比较过去数年的农历新年月份，其增幅则较为逊色，反映农历新年零售生意欠佳。
--中聚电池 昨天宣布，持股6.66%的股东郎兴国际的实益拥有人，由宋弘变为曹忠。后者为现任中国交通资源主席兼执行董事。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A