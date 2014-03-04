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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:12 BJT

《香港报摘》--信报3月4日

* 要闻版头条：

--财政司司长曾俊华上周在《财政预算案》引述「长远财政计划工作小组」报告，警告最快7年后本港因人口老化等因素将出现结构性赤字。小组昨天发表正式报告，指假如民生开支增长速度维持回归以来的每年平均约3%幅度，逾9,000亿港元财政储备将于十四年后耗尽。

* 其他：

--英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱逾7.21亿港元，昨天在区域法院被裁定5项洗黑钱罪名全部成立，周五判刑，届时将由辩方先行求情，期间杨家诚要还柙看管。

--新鸿基地产 上周五突然建议发行红利认股权证，大股东郭氏家族表明将行使认购权，但市场人士仍对新地逾20年后再次发行红利认购权感意外。瑞银、高盛等多间大行分别下调新地目标价；瑞银定目标价为103.5港元，下调幅度达2%。

--香港1月零售销售额按年增长14.5%，至545.99亿港元，较往年1月份佳，销售量按年增长16.8%。香港零售管理协会主席麦瑞琼表示，比较过去数年的农历新年月份，其增幅则较为逊色，反映农历新年零售生意欠佳。

--中聚电池 昨天宣布，持股6.66%的股东郎兴国际的实益拥有人，由宋弘变为曹忠。后者为现任中国交通资源主席兼执行董事。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
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