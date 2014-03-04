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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:12 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月4日

* 头版头条:

--全国政协委员、财政部财政科学研究所所长贾康表示，对房产税试点今年是否存在扩围的可能，还需进一步观察。在有关房产税的内部讨论中，尚有不同意见。

* 其他:

--全国政协委员、重庆口岸管理办公室副主任王济光透露，重庆市政府敲定了中国（重庆）自由贸易试验园区整体方案。方案涉及自贸园区的数个区域载体、产业定位、需要申请的制度创新、政策支持等，具体内容有望在十二届全国人大二次会议开幕后揭晓。

--上交所消息，为提高债券分期偿还业务办理效率，上交所即日起采用减少面值方式处理债券分期偿还业务。

--从公安部获悉，云南昆明火车站的严重暴力恐怖案已于3月3日下午成功告破，已查明，该案是以阿不都热依木·库尔班为首的暴力恐怖团伙所为。

--全国政协委员、上海证券交易所理事长桂敏杰表示，关于蓝筹股实行T+0的交易制度，上交所正在努力，近日他将就市场关心的T+0制度作出集中答复。

--全国政协委员、深圳证券交易所理事长陈东征表示，创业板相关规则正在由证监会主持修改，其中创业板退市政策的关键是“不许借壳”。

--广东证监局近日对辖区证券经纪人张某违法荐股行为作出行政处罚，这是自2013年证监会处罚权全面下放以来，首例派出机构进行处罚的非法证券咨询案。

--神华集团将煤炭协议价格突降20元人民币/吨，分析人士认为，本轮神华突袭降价，或直指即将到来的大秦线检修和夏季用煤高峰，其他中小煤炭企业或被迫跟进降价。

--全国人大代表、上海黄金交易所理事长许罗德透露，目前上海黄金交易所正在积极推进在上海自贸区建立上海国际黄金交易中心，有望在今年下半年正式推出。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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