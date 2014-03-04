《中国报摘》--中国证券报3月4日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 头版头条:
--全国政协委员、财政部财政科学研究所所长贾康表示，对房产税试点今年是否存在扩围的可能，还需进一步观察。在有关房产税的内部讨论中，尚有不同意见。
* 其他:
--全国政协委员、重庆口岸管理办公室副主任王济光透露，重庆市政府敲定了中国（重庆）自由贸易试验园区整体方案。方案涉及自贸园区的数个区域载体、产业定位、需要申请的制度创新、政策支持等，具体内容有望在十二届全国人大二次会议开幕后揭晓。
--上交所消息，为提高债券分期偿还业务办理效率，上交所即日起采用减少面值方式处理债券分期偿还业务。
--从公安部获悉，云南昆明火车站的严重暴力恐怖案已于3月3日下午成功告破，已查明，该案是以阿不都热依木·库尔班为首的暴力恐怖团伙所为。
--全国政协委员、上海证券交易所理事长桂敏杰表示，关于蓝筹股实行T+0的交易制度，上交所正在努力，近日他将就市场关心的T+0制度作出集中答复。
--全国政协委员、深圳证券交易所理事长陈东征表示，创业板相关规则正在由证监会主持修改，其中创业板退市政策的关键是“不许借壳”。
--广东证监局近日对辖区证券经纪人张某违法荐股行为作出行政处罚，这是自2013年证监会处罚权全面下放以来，首例派出机构进行处罚的非法证券咨询案。
--神华集团将煤炭协议价格突降20元人民币/吨，分析人士认为，本轮神华突袭降价，或直指即将到来的大秦线检修和夏季用煤高峰，其他中小煤炭企业或被迫跟进降价。
--全国人大代表、上海黄金交易所理事长许罗德透露，目前上海黄金交易所正在积极推进在上海自贸区建立上海国际黄金交易中心，有望在今年下半年正式推出。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A