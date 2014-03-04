中国保险：保监会要求排查个险渠道资金风险，严防非法集资--报载

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透上海3月4日 - 上海证券报周二报导，中国保监会近期下发通知，要求对个险渠道资金案件风险进行地毯式排查，排查内容是个人营销渠道是否存在非法集资甚至洗钱的违规情况。
报导称，这场紧急排查行动范围遍及全国，措施落至细处，排查对象是人身保险公司；近期各保监局及人身险公司相继收到保监会的通知，尤其是对业务量大的营销员和人数多的营销团队进行重点排查。
这次紧急地毯式排查的背景是，近期个别人身保险公司分支机构发生了保险销售从业人员涉嫌非法集资案件。一位保险业人士说，近年来在非法集资形势更趋复杂严峻的大背景下，保险从业人员从事非法集资活动的风险也在增加。
报导指出，此次排查重点主要包括：保险销售人员及其亲属作为投保人的自买单，保险销售人员及其亲属办理保单质押贷款，保险销售从业人员与保险公司工作人员、客户之间相互借贷，保险销售人员使用其个人或客户的信用卡为自己或客户刷卡缴费，保险销售人员或营销团队销售保险产品以外的金融产品等情况。
保险业人士分析称，与其他行业相比，保险业非法集资案件的数量、涉案金额、受害人数都比较少，非法集资案件风险整体可控。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A