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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 08:42 BJT

韩国经济：企划财政部预期通胀将从3月起小幅上升

路透首尔3月4日 - 韩国企划财政部周二称，预期消费者通胀将从3月起小幅上升，指因去年扩大社会福利政策拉低了通胀率。

企划财政部在声明中称，2013年实施的扩大补助政策，将整体通胀年率拉低了0.27个百分点。

企划财政部一官员称，这一基期效应的影响将从3月持续到2015年2月。

韩国统计局稍早公布，韩国2月消费者通胀较上年同期上升1.0%，步伐放缓至四个月低点。 (完)

(编译 孙茉莉; 审校 王冠中)
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