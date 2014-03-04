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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:21 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月4日-3月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月4日(二)

阿布扎比--前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在阿布扎比金融会议上发表演说(0900)。

麦纳麦--欧洲货币-海湾合作委员会(GCC)金融论坛(至3月5日)。巴林央行总裁H.E. Rasheed Mohammed Al Maraj发表主题发言。

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。

华沙--波兰央行货币政策委员会举行会议(至3月5日)。

首尔--韩国央行公布2月政策会议记录(0700)。

3月5日(三)

墨西哥城--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥银行家协会发表演说(0000)。

新德里--印度财长齐丹巴南与公有银行业负责人会面，检视银行恶化资产规模、信贷增长和财务状况。

圣地亚哥--智利银行将公布2月议息会议记录(1130)。

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在内阁会议上就经济政策事务讲话(0100)。

吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策会议(至3月6日)。

3月6日(四)

布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog在福林2014大会就“经济政策的陷阱与机遇”讲话。

巴西利亚--巴西央行公布2月政策会议记录(1130)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

3月7日(五)

暂无重要经济事件。

3月10日(一)

暂无重要经济事件。

3月11日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策会议，议程不包括利率决议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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