《新兴市场重要经济事件预告》--3月4日-3月11日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月4日(二)
阿布扎比--前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在阿布扎比金融会议上发表演说(0900)。
麦纳麦--欧洲货币-海湾合作委员会(GCC)金融论坛(至3月5日)。巴林央行总裁H.E. Rasheed Mohammed Al Maraj发表主题发言。
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。
华沙--波兰央行货币政策委员会举行会议(至3月5日)。
首尔--韩国央行公布2月政策会议记录(0700)。
3月5日(三)
墨西哥城--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥银行家协会发表演说(0000)。
新德里--印度财长齐丹巴南与公有银行业负责人会面，检视银行恶化资产规模、信贷增长和财务状况。
圣地亚哥--智利银行将公布2月议息会议记录(1130)。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在内阁会议上就经济政策事务讲话(0100)。
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策会议(至3月6日)。
3月6日(四)
布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog在福林2014大会就“经济政策的陷阱与机遇”讲话。
巴西利亚--巴西央行公布2月政策会议记录(1130)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
3月7日(五)
暂无重要经济事件。
3月10日(一)
暂无重要经济事件。
3月11日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策会议，议程不包括利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A