《全球重要经济事件一览表》--3月4日-3月11日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月4日(二)
阿布扎比--美国联邦储备理事会(美联储/FED)前任主席贝南克在金融会议上讲话(0900)。
伦敦--英国央行副总裁Jon Cunliffe就欧盟发表讲话(1030)。
华盛顿--美国参议院金融委员会就费舍尔(Stanley Fischer)获提名为美国联邦储备理事会副主席及理事的任命案举行听证会；以及鲍威尔(Jerome Powell)和布雷纳德(Lael Brainard)获提名为美联储理事的任命案听证会。(现已推迟，最终日期尚未决定)
纽约--经济教育委员会峰会。里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参与“美联储最新动态”讨论(2115)。
悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率会议。
3月5日(三)
墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥银行家协会讲话(0000)。
西雅图--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在西雅图大学的一场活动中对经济前景发表看法(0130)。
加拿大维多利亚--CMA/CGA/FMI联合研讨会(至3月6日)，主题为“金融可持续性与能源开发”。加拿大央行副总裁穆雷将担任主讲人。
法兰克福--国际清算银行(BIS)行长卡鲁阿纳(Jamie Caruana)就“全球流动性：其地位和重要性”发表讲话(1630)。
华盛顿--美国联邦储备理事会发表经济褐皮书(1900)。
伦敦--英国央行货币政策会议(至3月6日)。
渥太华--加拿大央行宣布政策利率。
3月6日(四)
华盛顿--美国财政部长杰克卢在美国众议院筹款委员会就奥巴马政府2015财年预算案发表证词陈述(1430)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利出席一场由华尔街日报及道琼斯主办的研讨会(1315)。
伦敦--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就“经济及货币政策前景”发表演讲(1800)。
华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治城大学对经济前景发表演说(2300)。
伦敦--美国联邦储备理事会(美联储/FED)前任副主席里芙琳(Alice Rivlin)发表演说，主题为“美国及欧盟的经济困境：下一步是什么？”
挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威科技大学发表讲话。
苏黎世--法国财政部长莫斯可维西访问瑞士。
伦敦--英国央行公布利率决定。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后将公布利率决定及举行记者会(1245)。
3月7日(五)
休斯顿--前美联储主席贝南克在2014 HIS剑桥能源(CERAWeek)周大会讲话(1730)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利向社区和商业领袖讲话，主题为经济和当地局势(1700)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯对众议院经济常务委员会提供证词(2230)。
3月9日(日)
阿布扎比--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)访问阿布扎比。
3月10日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
巴黎--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在巴黎参加全球合作中心“货币政策暨银行及全球保护主义兴起”会议(0945)。
美国哥伦布市--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济情势和货币政策发表演说(1640)。
东京--日本央行货币政策会议(至3月11日)。
3月11日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A