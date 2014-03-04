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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:26 BJT

国际油市：美国原油守在104.5美元上方，因乌克兰局势紧张

路透首尔3月4日 - 美国原油期货周二亚洲早盘守在每桶104.5美元上方，因乌克兰危机令人担忧俄罗斯向欧洲提供的天然气供应中断，并推动燃料油等替代燃料的需求增长。

0004GMT，美国原油期货 下滑0.25美元至每桶104.67美元，前日收高2.33美元至每桶104.92美元，为五个半月以来最高收盘价。

布兰特原油期货 收高2.13美元至每桶111.20美元，此前上涨3.32美元至每桶112.39美元，为12月30日以来盘中高点。
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