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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:35 BJT

中国债市：上海证交所上市债券分期偿还将以减少面值方式处理--报载

路透上海3月4日 - 中国上海证券交易所发出通知，为提高债券分期偿还业务办理效率，上海证交所即日起以减少面值方式处理债券分期偿还本金业务；而此前银行间债市即是采用此种方式处理相关业务。 　

中国证券报周二引述上海证交所的通知称，在减少面值方式处理债券分期偿还业务中，债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，1手债券对应的债券面值相应减少。

债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。同时，债券分期偿还日的开盘参考价按“分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例”计算。 　

上海证交所要求，在以减少面值方式办理债券分期偿还的债券简称之前应加“PR”以示提醒；会员单位应通过各种方式对其投资者进行风险警示；债券发行人在分期偿还前应刊登公告，明确债券分期偿还登记日期、偿还方案、面值计算方式、开盘参考价调整方式等信息。 　

银行间债市的托管机构中央国债登记结算有限责任公司一直以减少面值方式处理债券分期偿还业务，上海证交所采用此项业务将有利于交易所债市与银行间市场互联互通。

09长城开 将成为首单采用该方式偿还本金的债券，偿还时间为2014年3月10日，偿还比例为发行额的30%。在分期偿还本金时，09长城开投资者账户中的债券持仓数量将保持不变，每张债券对应的债券面值相应减少。分期偿还首期本金后，债券面值由100元变为70元。(完) (发稿 边竞 审校 黄凯)
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