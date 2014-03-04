中国债市：上海证交所上市债券分期偿还将以减少面值方式处理--报载

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透上海3月4日 - 中国上海证券交易所发出通知，为提高债券分期偿还业务办理效率，上海证交所即日起以减少面值方式处理债券分期偿还本金业务；而此前银行间债市即是采用此种方式处理相关业务。
中国证券报周二引述上海证交所的通知称，在减少面值方式处理债券分期偿还业务中，债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，1手债券对应的债券面值相应减少。
债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。同时，债券分期偿还日的开盘参考价按“分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例”计算。
上海证交所要求，在以减少面值方式办理债券分期偿还的债券简称之前应加“PR”以示提醒；会员单位应通过各种方式对其投资者进行风险警示；债券发行人在分期偿还前应刊登公告，明确债券分期偿还登记日期、偿还方案、面值计算方式、开盘参考价调整方式等信息。
银行间债市的托管机构中央国债登记结算有限责任公司一直以减少面值方式处理债券分期偿还业务，上海证交所采用此项业务将有利于交易所债市与银行间市场互联互通。
09长城开 将成为首单采用该方式偿还本金的债券，偿还时间为2014年3月10日，偿还比例为发行额的30%。在分期偿还本金时，09长城开投资者账户中的债券持仓数量将保持不变，每张债券对应的债券面值相应减少。分期偿还首期本金后，债券面值由100元变为70元。(完) (发稿 边竞 审校 黄凯)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A