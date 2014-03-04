《香港报摘》--其他报纸重要消息3月4日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 明报：
--花旗银行与友邦保险去年底签订合作协议，后者可在亚太区多个市场，向花旗的客户独家分销寿险产品，协议有效期达15年。双方昨宣布，将以香港作为首批落实此项合作协议的地区。
--内地最大的大卖场营运商高鑫零售 却称2014年开店步伐未有放缓，反而有机会较去年更多。高鑫执行董事兼大润发中国主席黄明端昨日表示，2014年预计会有50至60家新店开幕，开店步伐不会放缓。
* 星岛日报：
--香港首只拍卖股保利文化 有捧场客，据悉得到6.8万人认购，一手中签率60%，买两手应可中一手。不过，随着地缘局势紧张，投资者观望，正在招股的海昌控股 及新丰泰 昨日均见「抽飞」，周四挂牌的保利文化，首日走势恐要受压。
* 苹果日报：
--美国有机会在今年通过泛太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP），天虹纺织 主席洪天祝表示，将于未来10至20年作出新的发展策略，集团或透过合资、合作形式，与牛仔裤等下游客户合作，于越南打造纺织行业生态圈，以应对美国推出的TPP协议。
* 东方日报：
--今年初港银贷款急增，陆续有银行加息抢存款，中银香港 昨日再度调升港元定存息率，部分年期一月至今已升近35点子，整体同业亦有加息趋势。有银行家指出，由于三月底金管局重订稳定资金比率要求（SFR），定存息率走势仍有上调空间。
* 大公报：
--据资料显示，2月份现楼按揭排行，中银香港 已连续15个月称冠，表现强势，市占率按月上升1.5个百分点至18.8%；汇丰市占率按月增1.8个百分点至17.7%，排第二；渣打银行市占率急增5.2百分点至16.5%，跑赢恒生银行，晋升一级重上第三位。
* 文汇报：
--阳光能源 昨公布，全资附属公司锦州阳光，以现金代价1,500万元人民币收购专业光伏电站建设公司之全部股本权益。该目标公司主要从事光伏电站建设业务，提供EPC(Engineering,Procurement,Construction)服务。完成收购后，锦州阳光将成为阳光能源之间接全资附属公司。（完）
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路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A