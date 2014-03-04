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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:31 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月4日

* 明报：

--花旗银行与友邦保险去年底签订合作协议，后者可在亚太区多个市场，向花旗的客户独家分销寿险产品，协议有效期达15年。双方昨宣布，将以香港作为首批落实此项合作协议的地区。

--内地最大的大卖场营运商高鑫零售 却称2014年开店步伐未有放缓，反而有机会较去年更多。高鑫执行董事兼大润发中国主席黄明端昨日表示，2014年预计会有50至60家新店开幕，开店步伐不会放缓。

* 星岛日报：

--香港首只拍卖股保利文化 有捧场客，据悉得到6.8万人认购，一手中签率60%，买两手应可中一手。不过，随着地缘局势紧张，投资者观望，正在招股的海昌控股 及新丰泰 昨日均见「抽飞」，周四挂牌的保利文化，首日走势恐要受压。

* 苹果日报：

--美国有机会在今年通过泛太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP），天虹纺织 主席洪天祝表示，将于未来10至20年作出新的发展策略，集团或透过合资、合作形式，与牛仔裤等下游客户合作，于越南打造纺织行业生态圈，以应对美国推出的TPP协议。

* 东方日报：

--今年初港银贷款急增，陆续有银行加息抢存款，中银香港 昨日再度调升港元定存息率，部分年期一月至今已升近35点子，整体同业亦有加息趋势。有银行家指出，由于三月底金管局重订稳定资金比率要求（SFR），定存息率走势仍有上调空间。

* 大公报：

--据资料显示，2月份现楼按揭排行，中银香港 已连续15个月称冠，表现强势，市占率按月上升1.5个百分点至18.8%；汇丰市占率按月增1.8个百分点至17.7%，排第二；渣打银行市占率急增5.2百分点至16.5%，跑赢恒生银行，晋升一级重上第三位。

* 文汇报：

--阳光能源 昨公布，全资附属公司锦州阳光，以现金代价1,500万元人民币收购专业光伏电站建设公司之全部股本权益。该目标公司主要从事光伏电站建设业务，提供EPC(Engineering,Procurement,Construction)服务。完成收购后，锦州阳光将成为阳光能源之间接全资附属公司。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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