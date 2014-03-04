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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:29 BJT

全球金市：金价接近四个月高位，乌克兰危机提振避险需求

路透新加坡3月4日 - 金价周二亚洲早盘持于四个月最高位附近，俄罗斯军事干预乌克兰局势激发了避险买盘，投资者规避股票等较高风险资产。

美国白宫一位官员周一表示，总统奥巴马就乌克兰局势正在白宫与高级军事和国家安全顾问举行高层会议。
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