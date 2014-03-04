中国个股：国金证券澄清称其佣金宝产品未被监管部门叫停

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透上海3月4日 - 在外界猜测国金证券 佣金宝产品惹众怒后是否会被叫停，国金证券周二郑重回应，目前尚未收到证券监管部门要求对佣金宝产品的佣金费率进行调整或暂停的通知。
国金证券公告称，佣金宝产品测试版推出后，受到了广大投资者的高度关注和积极参与，目前该项业务推进正常。国金证券将根据佣金宝产品在测试期间收集到的反馈意见，持续完善软件系统及相关服务流程，为用户提供更佳的体验。
国金证券和腾讯 近日新推的“佣金宝”产品可享受万分之二的超低佣金费率，已遭到诸多券商对此项业务合规性的质疑。按万二佣金费率，线上券商或许还有微薄盈利，但券商营业部铁定是亏损的。
国金证券的总部位于四川成都市。据证券时报周一报导，四川省证券期货业协会旗下自律监察委员会近日召开会议专门讨论佣金宝业务。会议认为，国金证券未遵守协会的相关自律规定，未在开展该业务前报备方案，在呼吁中国证券业协会对相关佣金管理规定做进一步解释的前提下，敦促国金证券按照其成本核算方式重新测算成本佣金，修改佣金宝产品定价。
国金证券周一因媒体报道需澄清，而临时停牌一天，上周五收报20.51元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A