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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:39 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月4日-3月11日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间   国家  规模      发行细节
 3/4          日本            10年期公债
 3/4          英国            2019年到期公债
 3/5          德国  40亿欧元  五年期联邦债券
 3/5          日本            六个月期贴现国库券
 3/6          法国            长期政府债券(OAT)
 3/6          日本            三个月期贴现国库券
 3/6          日本            30年期公债
 3/10  1350   法国            国库券(BTF)
 3/11         美国            三年期公债
 3/11         英国            标售新的传统公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王兴亚；审校 张荻)
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