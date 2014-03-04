版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:40 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月4日

路透香港3月4日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7602港元 )

美股道琼工业指数周一收低153.68,或0.94%,报16168.03点。因俄罗斯总统普京宣称有权出兵乌克兰后，乌克兰和俄罗斯紧张情势升高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 161.590 -1.13 20218 12.540 -0.16 中国铝业 8.910 -0.22 31540 2.766 -0.15 中国移动 47.770 0.46 261619 74.141 0.67 中国人寿 42.560 -1.91 67358 22.018 0.08 中石油 104.990 -0.58 56378 8.147 0.71 中石化 87.210 -1.38 67739 6.768 0.26 汇丰控股 <HSBC.K 52.240 -1.04 1282744 81.079 0.04 中电信 43.570 0.74 24137 3.381 0.63 中国联通 13.400 1.75 145758 10.399 -0.40 兖州煤业 7.040 0.00 32182 5.463 -0.49 华能国际 36.050 1.64 12239 6.994 0.06 南方航空 17.110 -1.38 5336 2.656 -0.17 东方航空 17.580 -2.50 2997 2.728 -0.42 中芯国际 4.370 2.82 40221 0.678 -0.26(完) (整理 赵红梅)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐