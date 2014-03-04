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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 08:53 BJT

澳新汇市：澳元上涨，因房市数据乐观

路透悉尼3月4日 - 澳元兑美元 周二上涨，稍早公布的澳洲房市数据远超预估，增强了利率前景稳定的预期。

澳元兑美元早盘上涨0.0025美元，至0.8947美元。

投资者等待澳洲央行在0330GMT公布的利率决定。分析师预计，澳洲央行将维持利率在纪录低点2.5%不变。(完)

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