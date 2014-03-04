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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 08:57 BJT

金砖国家：3月3日股汇市收盘纵览

路透3月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下挫1.63%，成为950.68点。

中国股市：沪综指连续第四日收升，两会期间维稳预期升温

中国汇市：人民币即期收盘小贬，波幅缩窄市场观望情绪渐浓

香港股市：下挫1.5%并创一个月最大单日跌幅，高鑫零售跳涨

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拉美股市：MSCI明晟拉美指数 跌0.73%至2,919.31点。巴西股汇市周一休市。

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南非股市：四日来首度下跌，因俄罗斯与乌克兰战争威胁升高，全球投资者出脱风险性资产。指标Top-40绩优股指数 跌0.45%，报42,577.64点。综合指数 跌0.4%至47,138.32点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，乌克兰危机引发厌恶风险情绪

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印度股市：结束连五日涨势而收低，ICICI银行等绩优股下滑；俄乌紧张情势升温，压低新兴市场走势。指标BSE指数 跌0.82%，或173.43点，至20,946.65点，创2月20日以来单日最大跌幅。NSE指数 跌0.88%，或55.50点，成为6,221.45点。

印度汇市：印度卢比创近两周来最大跌幅，因数据显示印度经济增速不如预期，且乌克兰紧张情势打击新兴市场资产价格。卢比兑美元 收在62.04/05水准，上周五收在61.75/76，为1月21日以来最高位。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 大跌12.01%，至1,115.060点。MSCI明晟俄罗斯指数 挫跌11.69%，至609.45点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.74%，报36.5100；卢布兑欧元 贬1.19%，报50.1700卢布。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)
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