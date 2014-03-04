金砖国家：3月3日股汇市收盘纵览

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透3月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下挫1.63%，成为950.68点。
中国股市：沪综指连续第四日收升，两会期间维稳预期升温
中国汇市：人民币即期收盘小贬，波幅缩窄市场观望情绪渐浓
香港股市：下挫1.5%并创一个月最大单日跌幅，高鑫零售跳涨
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拉美股市：MSCI明晟拉美指数 跌0.73%至2,919.31点。巴西股汇市周一休市。
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南非股市：四日来首度下跌，因俄罗斯与乌克兰战争威胁升高，全球投资者出脱风险性资产。指标Top-40绩优股指数 跌0.45%，报42,577.64点。综合指数 跌0.4%至47,138.32点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，乌克兰危机引发厌恶风险情绪
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印度股市：结束连五日涨势而收低，ICICI银行等绩优股下滑；俄乌紧张情势升温，压低新兴市场走势。指标BSE指数 跌0.82%，或173.43点，至20,946.65点，创2月20日以来单日最大跌幅。NSE指数 跌0.88%，或55.50点，成为6,221.45点。
印度汇市：印度卢比创近两周来最大跌幅，因数据显示印度经济增速不如预期，且乌克兰紧张情势打击新兴市场资产价格。卢比兑美元 收在62.04/05水准，上周五收在61.75/76，为1月21日以来最高位。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 大跌12.01%，至1,115.060点。MSCI明晟俄罗斯指数 挫跌11.69%，至609.45点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.74%，报36.5100；卢布兑欧元 贬1.19%，报50.1700卢布。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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