奥巴马需在乌克兰问题上小心应对俄罗斯--美国前防长

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月2日（记者 Phil Stewart） - 美国前国防部长罗伯特·盖茨周日称，总统奥巴马在对俄罗斯控制乌克兰克里米亚半岛做出反应的时候，需要提前考虑两三步。
盖茨是俄罗斯问题专家，曾任中情局局长，他给奥巴马描绘了一幅艰难的前景图：美国的欧洲盟国可能怒气冲冲，但无法用强有力的行动践行言论，俄罗斯总统普京则认为他占有上风。
“在普京看来，他胜券在握。他将自己处于这样的位置：叙利亚化学武器协议我们需要他，伊朗核项目我们也需要他。”盖茨在接受路透电话采访时说道。
“为了将我们的（军事）装备运出阿富汗，我们需要俄罗斯。”
当被问到他会就乌克兰危机给奥巴马提出怎样的建议时，盖茨提到了2008年格鲁吉亚战争的经验，他说当时美国希望采取比欧盟盟国更加强力的经济和政治措施。
“因为我们倾向于采取比我们的（欧洲）盟国更加激进的反应，我们存在被孤立的风险。这是总统需要注意的一点。”
盖茨还表示，奥巴马需要注意自己未来几天的言论，“措辞越强烈，强力行动的预期就会越高，即使行动对政治和经济的影响有限”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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